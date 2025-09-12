Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Notrufstörung
Radevormwald (ots)
Zurzeit gibt es eine Störung der Notrufnummer 110 im Bereich Radevormwald. Betroffen ist nur das Festnetz. Sie erreichen die Polizei des Oberbergischen Kreises unter der Rufnummer 02261 8199-0.
