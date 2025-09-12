Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bielsteiner Restaurant

Wiehl (ots)

In der Nacht von Mittwoch (10. September) auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Bielsteiner Straße ein. Die Kriminellen hebelten zunächst die Haupteingangstür und anschließend die Zwischentür zur Gaststube auf. Die Einbrecher entkamen unerkannt und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell