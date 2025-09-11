Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit verletztem Motorradfahrer in Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dieringhausen wurde am frühen Mittwochabend (10. September) ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Lindlar leicht verletzt. Der 31-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Dieringhauser Straße aus Richtung Brunohl in Fahrtrichtung Vollmerhausen unterwegs. Gegen 18 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 27-jährigen Mannes aus Wiehl, welcher die Dieringhauser Straße in Richtung Brunohl befuhr. Der Wiehler hatte beabsichtigt, auf Höhe des Bahnhofs Dieringhausen nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Kraftrad des Lindlarers. Der Motorradfahrer konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden.

