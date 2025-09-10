PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tödlicher Motorradunfall auf der L284 zwischen Bruch und Hommerich

Lindlar (ots)

Am Mittwochnachmittag um 15:25 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der L284 zwischen Bruch und Hommerich mit einem Tankfahrzeug zusammengestoßen und tödlich verunglückt.

Der 60-jährige Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach befuhr die L284 in Fahrtrichtung Hommerich und kollidierte mit einem Tankfahrzeug, welches von dem Gelände der dortigen Kläranlage einbog. Der Motorradfahrer erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 58-jährige Tankwagenfahrer aus Overath verletzte sich leicht. Durch den Zusammenstoß gerieten beide beteiligten Fahrzeuge in Brand.

Löschmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.

Die Unfallaufnahme erfolgt unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Die Fahrbahn wird für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

