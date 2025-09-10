PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schultoilette durch Vandalismus beschädigt

Gummersbach (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag (7. September) wurde die Schultoilette des Linden-Gymnasiums in der Moltkestraße zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr durch Vandalismus erheblich beschädigt. Sämtliche Waschbecken der Herrentoilette wurden mit Papiertüchern verstopft. Die Spiegel und einige Wände wurden mit schwarzer Farbe beschmiert. Des Weiteren rissen die Kriminellen eine Deckenplatte herunter. Aufgrund der Beschädigungen kann die Toilette derzeit nicht mehr genutzt werden. Zur betreffenden Zeit war die Schultoilette für die Besucher einer Veranstaltung im Hexenbusch geöffnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 16-Jährigen aus Gummersbach. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

