POL-GM: Einbrecher wollten in Schule einsteigen

Marienheide (ots) - Am Montagmorgen (8. September) fuhr ein 16-jähriger Marienheider mit seinem Leichtkraftrad auf der L97 von Marienheide in Richtung Kaiserau. Gegen 6:35 Uhr stürzte er in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

