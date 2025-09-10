PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wollten in Schule einsteigen

Wiehl (ots)

In der Nacht von Montag (8. September) auf Dienstag wollten Unbekannte in der Zeit von 16 Uhr bis 7:10 Uhr die Notausgangstür einer Grundschule in der Hindelanger Straße aufhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Kriminellen flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
