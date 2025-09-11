Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtige ermittelt

Eisenach (ots)

Seit dem 01.09.2025 kam es zu 17 Diebstahlshandlungen aus Pkws im Stadtgebiet von Eisenach. In allen Fällen waren die Fahrzeuge offenbar unverschlossen. Es wurden hauptsächlich geringe Bargeldbestände, Geldbörsen, Sonnenbrillen, sowie Taschen oder Bekleidungsgegenstände gestohlen. Umfangreiche und intensive Polizeimaßnahmen ergaben bislang den Tatverdacht gegen zwei unabhängig voneinander handelnde Personen. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 23 Jahren (deutsch) und 32 Jahren (ägyptisch). Gegen sie wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät explizit, nicht nur keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück zu lassen, sondern auch eine Verschlusssicherheit per se zu gewährleisten und diese auch zu prüfen. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de. (ah)

