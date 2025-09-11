PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Aufmerksamer Zeuge

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Zeuge meldete heute Morgen einen Isuzu-Fahrer, der auf der L 1024 vom Kleinen Inselsberg aus Richtung Tabarz offenbar fahruntauglich sein Fahrzeug führte. Die Polizei kam zum Einsatz. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,5 Promille und ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden damit sichergestellt und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

