LPI-GTH: Aufmerksamer Zeuge

Eisenach (ots) - Heute Vormittag kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Straße An der Karlskuppe/Kasseler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle eine Gasleitung beschädigt, sodass es zeitweise zum Austritt von Gas kam. Durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Verkehrsbetrieben wurde das Leck zügig behoben. Es wurde niemand verletzt. Für die Zeit der Maßnahmen wurde die Straße voll gesperrt. (ah) ...

