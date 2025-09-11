LPI-GTH: Aufmerksamer Zeuge
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Ein Zeuge meldete heute Morgen einen Isuzu-Fahrer, der auf der L 1024 vom Kleinen Inselsberg aus Richtung Tabarz offenbar fahruntauglich sein Fahrzeug führte. Die Polizei kam zum Einsatz. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,5 Promille und ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden damit sichergestellt und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ah)
