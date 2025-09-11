Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs am Sonntag, den 07.09.2025, gegen 17.30 Uhr. Ein Audi-Fahrer soll auf der Strecke zwischen Ruhla und Thal mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer durch gefährliche und riskante Überholmanöver gefährdet haben. Hierbei kam es wiederholt zu Beinaheunfällen, welche nur durch Reaktionen des Gegenverkehrs verhindert werden konnten. Unter anderem musste ein Motorradfahrer nach rechts auf das Bankett ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Thal fort. Zeugen des Vorfalls sowie weitere mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer, die sich gefährdet fühlten, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0235369/2025 zu melden. (ah)

