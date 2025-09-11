LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer war gestern am frühen Abend auf der L 1127 zwischen Ruhla und Brotterode unterwegs als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Baumstumpf, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Bachlauf zum Liegen. Der Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein VW musste abgeschleppt werden, es entstand Totalschaden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

