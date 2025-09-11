PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend entwendeten Unbekannte eine grün-metallic farbene Simson SR50, die vor einem Einfamilienhaus mit aktivierten Lenkradschloss in der Straße "Am Angertor" abgestellt war. Die Tatzeit kann zwischen 21.25 Uhr und 22.00 Uhr eingegrenzt werden. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mopeds machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0237420/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

