LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Bei einem 40-jährigen VW-Fahrer wurde heute Nacht eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde in der Dorotheenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,3 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
