LPI-GTH: Mopedfahrer leicht verletzt
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Zwei Fahrzeugführer kollidierten gestern Nachmittag im Bereich "Am Erlenbach". Eine 48-Jährige durchfuhr mit ihrem VW eine dort befindliche Unterführung. Kurz nach Passieren der Unterführung kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Fahrer einer Simson. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell