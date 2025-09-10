LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden
Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L2149. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Liebenstein nach Plaue. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrer (m/16, m/17) kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 34.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)
