PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L2149. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Liebenstein nach Plaue. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrer (m/16, m/17) kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 34.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision auf dem Gehweg

    Arnstadt (ots) - Ein 17-jähriger Simsonfahrer befuhr gestern Nachmittag verbotswidrig den Gehweg, welcher parallel zur Wachsenburgallee verläuft. Gleichzeitig lief ein 53-jähriger Fußgänger von dem "Katholischen Gässchen" kommend in Richtung Wachsenburgallee. Der Mopedfahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen. Beide Personen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wachsenburgallee zeitweise halbseitig gesperrt. (jd) ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Die Polizei Eisenach führte am gestrigen Tag Geschwindigkeitsmessungen auf der Straße "Am Ebertsberg" im Bereich eines Einkaufsmarktes durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der zweistündigen Kontrolle wurden 12 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Eine 46-jährige Fahrerin eines Ford durchfuhr den Bereich mit 87 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße wurden gemäß bundeseinheitlichem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der L1020. Ein 88-jähriger Fahrer eines Dacia fuhr von Gerstungen in Richtung Oberellen und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 16-jährige Fahrerin einer Simson und kollidierte mit dieser. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde zeitweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren