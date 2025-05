Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Friseursalon

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 24. Mai, 14 Uhr und dem 26. Mai, 09:30 Uhr in einen Friseursalon in der Straße Königsau ein. Die Unbekannten brachen das Schloss der Eingangstür des Salons gewaltsam auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten die Täter Haar-Extensions im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen wurden auf. Zu einem Einbruchsversuch in einen Friseursalon in der Bastionstraße kam es ebenfalls zwischen dem 24. Mai, 15 Uhr und dem 26. Mai, 8 Uhr. Die Täter versuchten allerdings vergeblich, das Schloss der Eingangstür gewaltsam aufzubrechen und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Ob in den beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und /oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren.

