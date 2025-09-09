LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Die Polizei Eisenach führte am gestrigen Tag Geschwindigkeitsmessungen auf der Straße "Am Ebertsberg" im Bereich eines Einkaufsmarktes durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der zweistündigen Kontrolle wurden 12 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Eine 46-jährige Fahrerin eines Ford durchfuhr den Bereich mit 87 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. (jd)
