LPI-GTH: Kollision auf dem Gehweg
Arnstadt (ots)
Ein 17-jähriger Simsonfahrer befuhr gestern Nachmittag verbotswidrig den Gehweg, welcher parallel zur Wachsenburgallee verläuft. Gleichzeitig lief ein 53-jähriger Fußgänger von dem "Katholischen Gässchen" kommend in Richtung Wachsenburgallee. Der Mopedfahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen. Beide Personen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wachsenburgallee zeitweise halbseitig gesperrt. (jd)
