PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umgekippt

Lauchröden (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 31-Jähriger mit einem Peugeot die Kreisstraße von Sallmannshausen kommend in Richtung Lauchröden. In einer Rechtskurve kippte das Fahrzeug auf die Seite. Personen verletzten sich nicht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein Drogentest bei dem Fahrer reagierte auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mopedfahrer leicht verletzt

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Zwei Fahrzeugführer kollidierten gestern Nachmittag im Bereich "Am Erlenbach". Eine 48-Jährige durchfuhr mit ihrem VW eine dort befindliche Unterführung. Kurz nach Passieren der Unterführung kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Fahrer einer Simson. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

    Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L2149. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Liebenstein nach Plaue. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrer (m/16, m/17) kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision auf dem Gehweg

    Arnstadt (ots) - Ein 17-jähriger Simsonfahrer befuhr gestern Nachmittag verbotswidrig den Gehweg, welcher parallel zur Wachsenburgallee verläuft. Gleichzeitig lief ein 53-jähriger Fußgänger von dem "Katholischen Gässchen" kommend in Richtung Wachsenburgallee. Der Mopedfahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen. Beide Personen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wachsenburgallee zeitweise halbseitig gesperrt. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren