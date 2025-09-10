LPI-GTH: Umgekippt
Lauchröden (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend befuhr ein 31-Jähriger mit einem Peugeot die Kreisstraße von Sallmannshausen kommend in Richtung Lauchröden. In einer Rechtskurve kippte das Fahrzeug auf die Seite. Personen verletzten sich nicht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein Drogentest bei dem Fahrer reagierte auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ah)
