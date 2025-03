POL-EL: Schapen - Person bei Unfall schwer verletzt

Schüttorf (ots) - Am Montag in der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr wurde ein blauer Kia Ceed vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus dem danebenstehenden Fahrzeug beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in Schüttorf an der Finkenstraße. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

