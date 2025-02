Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Person hebt mehrere Gullideckel aus - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Samstag (15.02.2025) ist es in der Poppenbütteler Straße zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr durch mehrere ausgehobene Gullideckel gekommen. Personen oder Fahrzeuge sind durch die Taten nicht zu Schaden gekommen.

Gegen 04:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer die erste ausgehobene Schacktabdeckung des Straßenablaufs am Fahrbahnrand der Poppenbütteler Straße. Die Einsatzkräfte stellten im Bereich zwischen Mittelstraße und Lemsahler Weg insgesamt 10 ausgehobene Gullideckel fest, die jeweils direkt neben dem Kanalzugang abgelegt wurden.

Hinweise auf die verursachende Person liegen bisher nicht vor.

Die Einsatzkräfte vom Polizeirevier Norderstedt setzten alle ausgehobenen Abdeckungen wieder ordnungsgemäß ein, so dass keine Gefahr mehr für den Fahrverkehr bestand.

Die Polizeistation Norderstedt-Ost führt die Ermittlungen zu den gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise auf eine tatverdächtige Person geben können, sich unter der Rufnummer 040-52806-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell