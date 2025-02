Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 14.02.2025 (Freitag) ist es in der Zeit von 17.00 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Moorbekstraße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Im Haus gefundenen Bargeld und Schmuck nahmen der oder die Täter an sich. Der Wert des Stehlgutes wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf einen kleinen bis mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Es gibt derzeit noch keine Erkenntnisse auf mögliche Täter. Aus diesem Grund erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg noch Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Feststellungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

