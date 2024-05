Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz Mainz - Nach Überfall auf zwei Tankstellen, Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Nachdem er am 25. und 29.04.2024 zwei Tankstellen in Mainz überfiel, konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger unmittelbar nach der letzten Tat am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Beschuldigte am Donnerstag, den 25.04.2024 gegen 14:50 Uhr eine Tankstelle im Stadtteil Mainz-Gonsenheim und forderte den Tankstellenmitarbeiter auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Nach Herausgabe des Bargeldes in Höhe mehrerer hundert Euro flüchtete der Täter zu Fuß. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters.

Am Montag, den 29.04.2024 gegen 12:50 Uhr beging der 23-Jährige in gleicher Vorgehensweise die zweite Tat in einer Tankstelle in der Mainzer - Neustadt. Auch hier forderte er den Tankstellenmitarbeiter auf, den Kasseninhalt herauszugeben und verlies nach erfolgter Übergabe mehrerer hundert Euro Bargeld die Tankstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 23-jährige Tatverdächtige durch Zivilkräfte der Mainzer Kriminalpolizei kurz nach der Tat im Stadtgebiet kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

In beiden genannten Fällen suggerierte der Beschuldigte bei der Tatbegehung den Tankstellenmitarbeitern gegenüber, eine Waffe mit sich zu führen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bei der Drohung, eine Waffe konnte bei der Festnahme des Tatverdächtigen nicht aufgefunden werden, auch wurde durch die Zeugen der Tat eine solche nicht gesehen.

Aufgrund der Vorgehensweise, Personenbeschreibung und vorliegenden Videoaufzeichnungen, konnte im Rahmen der Ermittlungen ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten hergestellt werden.

Das Amtsgericht Mainz ordnete am Dienstag, den 30.04.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, Untersuchungshaft gegen den 23-jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung an. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell