Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen gestern Abend gegen 22.30 Uhr gewaltsam in ein Gebäude des Kinder und Jugentreffs in der Straße 'Auf der Setze' ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen 18.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gärtnerhaus im Schlossgarten. Ob etwas entwendet wurde ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können unter der Telefonnummer 03677-601124 und den Bezugsnummern 0237401/2025 sowie 0237417/2025. (ah)

