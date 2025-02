Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach zwei Bränden

Gifhorn (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag kam es im Stadtgebiet von Gifhorn und im Ortsteil Gamsen zu je einem Brand. Zunächst entstand in einem Einfamilienhaus an der Hamburger Straße ein Feuer. Die Polizei erhielt davon gegen 00:50 Uhr Kenntnis. In dem Erdgeschoss des Hauses befinden sich Geschäftsräume, im Obergeschoss befindet sich Wohnraum; brandbetroffen waren die Geschäftsräume. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, wurden die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Bewohner des Obergeschosses blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der zweite Brand wurde der Polizei gegen 05:30 Uhr am Morgen gemeldet. In der Straße Heidbrink befand sich ein Gebäudekomplex in Vollbrand. Noch während der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr nahm die Polizei die Ermittlungen auf, die Brandursache ist noch unklar. Auch bei diesem Brand wurden keine Personen verletzt. In dem Gebäude hatten mehrere Firmen ihren Sitz oder nutzen es als Lagerraum, es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell