Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelecfahrerin kollidiert mit geparktem Pkw
Waldbröl (ots)
Am Donnerstagnachmittag (11. September) fuhr eine 17-jährige Waldbrölerin mit ihrem Pedelec auf dem Birkenweg in Richtung Mecklenburger Straße. Gegen 16:30 Uhr kollidierte die Zweiradfahrerin mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes und kam zu Fall. Die Waldbrölerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell