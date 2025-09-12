PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Einbrecher in Wohngebiet unterwegs

Wiehl (ots)

Vergangenen Donnerstag (11. September) waren Einbrecher im Kehlinghausener Weg in Wiehl unterwegs. Zwischen 00:30 Uhr und 05:00 Uhr hebelten die Kriminellen ein Garagenfenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Am Nachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, hebelten Unbekannte dann die Tür einer Gartenlaube auf. Sie erbeuteten ein Citybike der Marke "Windsor" in der Farbe Grün und ein S-Pedelec der Marke "Lapierre" (Modell: OVV HT 8.6), ebenfalls in der Farbe Grün. Beide Pedelecs waren mit einem Seilschloss gesichert. Zudem wurde eine Angelausrüstung des Herstellers "Penn" gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

