Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Alkoholisierter Unfallverursacher beschädigt einen Pkw mit einer Axt und flüchtet
Engelskirchen (ots)
Am 13.09.2025 verursachte ein 32-jähriger Engelskirchener, nachdem er unter Einfluss von Alkohol einen Unfall verursachte, das gegnerische Fahrzeug mit einer Axt. Er schlug auf das Dach ein, sodass eine Fensterscheibe zerbarst. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle und konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Blutprobe wurde entnommen.
