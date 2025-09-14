PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Unfallverursacher beschädigt einen Pkw mit einer Axt und flüchtet

Engelskirchen (ots)

Am 13.09.2025 verursachte ein 32-jähriger Engelskirchener, nachdem er unter Einfluss von Alkohol einen Unfall verursachte, das gegnerische Fahrzeug mit einer Axt. Er schlug auf das Dach ein, sodass eine Fensterscheibe zerbarst. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle und konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 23:16

    POL-GM: Notrufstörung Festnetz im Bereich Radevormwald und Hückeswagen behoben

    Radevormwald / Hückeswagen (ots) - Die Notrufstörung des Telefonfestnetzes in Radevormald und Hückeswagen wurde durch den Netzbetreiber behoben. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-3333 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:51

    POL-GM: Notrufstörung

    Radevormwald (ots) - Zurzeit gibt es eine Störung der Notrufnummer 110 im Bereich Radevormwald. Betroffen ist nur das Festnetz. Sie erreichen die Polizei des Oberbergischen Kreises unter der Rufnummer 02261 8199-0. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:30

    POL-GM: Einbrecher in Wohngebiet unterwegs

    Wiehl (ots) - Vergangenen Donnerstag (11. September) waren Einbrecher im Kehlinghausener Weg in Wiehl unterwegs. Zwischen 00:30 Uhr und 05:00 Uhr hebelten die Kriminellen ein Garagenfenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Am Nachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, hebelten Unbekannte dann die Tür einer Gartenlaube auf. Sie erbeuteten ein Citybike der Marke "Windsor" in der Farbe Grün und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren