POL-GM: Einbrecher in Bröl unterwegs

Waldbröl (ots)

Zwischen dem 11. September, 23:00 Uhr (Donnerstag), und Freitag (12. September), 11:00 Uhr waren Einbrecher in Bröl unterwegs. In der Straße "Brölerhütte" wollten die Unbekannten in die Räumlichkeiten einer Firma einbrechen, indem sie versuchten, die Verglasung einer Terrassentüre einzuschlagen. Die Tür wurde beschädigt, hielt jedoch stand. Weiter durchwühlten sie zwei unverschlossene Garagen auf dem Firmengelände. In der Straße "Niederhof" drangen Kriminelle gewaltsam in eine Gartenlaube ein. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde weder in der Firma noch aus der Gartenlaube etwas gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

