Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Imbiss ein

Bergneustadt (ots)

Am 12. September (Freitag) zwischen 00:00 und 11:00 Uhr brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Stadionstraße in Bergneustadt ein. Die Kriminellen öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten in den Verkaufsraum und erbeuteten die Kasse sowie eine Trinkgelddose. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell