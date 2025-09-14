PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Verkehrsunfall in Becke
Gummersbach (ots)

Am 12. September (Freitag) kam es an der Einmündung "Beckestraße/Niedernhagener Straße" zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Drei Personen wurden leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Gummersbach war mit seinem VW Polo auf der Beckestraße in Fahrtrichtung Lantenbach unterwegs. Gegen 18:30 Uhr wollte der 20-Jährige an der Einmündung nach links auf die Niedernhagener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 40-jährigen Gummersbachers, welcher auf der Beckestraße in Richtung Gummersbach fuhr. Der 40-Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 7 und 10 Jahren wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

