Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Hardt

Engelskirchen (ots)

Zwischen 7:30 Uhr und 14:00 Uhr am Freitag (12. September) haben Unbekannte ein Pedelec in der Olpener Straße gestohlen. Das graue Pedelec von "Focus" war an einem Fahrradständer mittels Faltschloss angeschlossen. Es handelt sich um das Modell "Thron 6.7 625 WH Diamant". Der Diebstahl ereignete sich unweit einer dortigen Schule.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

