Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 21:00 Uhr kam es im Stadtteil Mannheim-Feudenheim, in Höhe der Kreuzung Wingertsbuckel (K9753) / Am Aubuckel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der vor Ort, wohl im Bereich einer Fußgängerfurt querende Radfahrer, wurde von dem Pkw-Fahrer erfasst und mehrere Meter weit geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann seinen schweren Unfallverletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort mit einem schwarzen Fahrzeug. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang bzw. zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten mit der Polizei in Kontakt zu treten. Hinweise können bei jedem Polizeirevier oder direkt unter der Rufnummer 0621/174-4220 beim Verkehrsdienst Mannheim übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

