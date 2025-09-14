PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Bad Lippspringe - Mitfahndungsersuchen der Kreispolizeibehörde Paderborn - 28-Jährige aus Düsseldorf vermisst gemeldet

Düsseldorf (ots)

Freitag, 12. September 2025

Die Kreispolizeibehörde Paderborn bittet um Hilfe bei der Fahndung nach einer 28-Jährigen aus Düsseldorf. Die Frau wurde am 12. September 2025 in Bad Lippspringe als vermisst gemeldet.

Weitere Details siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6117134

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren