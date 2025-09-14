POL-D: Bad Lippspringe - Mitfahndungsersuchen der Kreispolizeibehörde Paderborn - 28-Jährige aus Düsseldorf vermisst gemeldet
Düsseldorf (ots)
Freitag, 12. September 2025
Die Kreispolizeibehörde Paderborn bittet um Hilfe bei der Fahndung nach einer 28-Jährigen aus Düsseldorf. Die Frau wurde am 12. September 2025 in Bad Lippspringe als vermisst gemeldet.
Weitere Details siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6117134
