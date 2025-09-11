Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Raub auf Lebensmitteldiscounter - Zwei Täter flüchtig - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Derendorf - Raub auf Lebensmitteldiscounter - Zwei Täter flüchtig - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Tatzeit: Mittwoch, 10. September 19:40 Uhr

Zwei unbekannte Täter überfielen gestern Abend einen Lebensmitteldiscounter in Derendorf mit einem Messer und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei fahndet nach den Räubern und sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr betraten zwei maskierte junge Männer das Ladenlokal an der Ulmenstraße und steuerten den Kassenbereich an. Hier bedrohten sie einen der Angestellten mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter den Zugriff auf die Kasse freigegeben hatte, entnahmen die beiden Räuber Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten aus dem Geschäft. Zeugen nahmen die Verfolgung der beiden über die Saarbrücker Straße und Blumenthalstraße bis zum Spichernplatz auf. Hier verlor sich dann die Spur der Flüchtigen. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die Räuber sind im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren. Der erste war mit einem blauen Jogginganzug bekleidet. Er hat schwarze Haare. Sein Gesicht war durch ein hochgezogenes schwarz-weißes "Bandana"-Tuch verdeckt. Sein Komplize war mit einem schwarzen Pullover bekleidet, zudem trug er eine blaue FFP2-Maske im Gesicht. Auch er hat schwarze Haare.

Zeugenhinweise werden erbeten an das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700. Die Spezialisten des KK 13 werten zurückliegende Raubtaten auf mögliche Parallelen oder Täterüberschneidungen mit dem aktuellen Fall aus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell