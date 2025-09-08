Polizei Düsseldorf

POL-D: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf - Flingern Süd - Mann droht Familie und fährt Frau mit Pkw an - Opfer verletzt - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 7. September 2025, 21:13 Uhr

Nachdem es vergangene Woche zu einer Häuslichen Gewalt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau gekommen sein soll, soll der Täter die Familie des Opfers bedroht und gestern Abend eine Angehörige bei einem Straßenfest mit seinem Pkw angefahren und verletzt haben. Beamte der Autobahnpolizei nahmen den 22-Jährigen auf seiner Flucht auf der A 52 fest. Wegen des Verdachts des Konsums von Alkohol wurden ihm Blutproben entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe gestern Abend eine Familie auf der Kiefernstraße bei einem Straßenfest gefeiert, als plötzlich der 22-jährige Mann in seinem Pkw erschienen sein soll, mehrfach auf der Straße hin und her gefahren sei und immer wieder die Reifen habe durchdrehen lassen. Bei einem seiner Manöver soll er eine 44 Jahre alte Frau angefahren und sie so schwer verletzt haben, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Anschließend sei er geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte den Verdächtigen auf der A 52 bei Mönchengladbach-Hardt stoppen. Er wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werde. Er war offensichtlich alkoholisiert. Eine Mordkommission ermittelt.

Hintergründe der Tat könnten vorausgegangene Streitigkeiten und eine Häusliche Gewalt in der letzten Woche gewesen sein, infolgedessen der 22-Jährige die Familie des gleichaltrigen Opfers der Häuslichen Gewalt bedroht haben soll.

