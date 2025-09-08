Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Alleinunfall bei Neuss - Fahrerin prallt mit Pkw gegen Baum - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 07. September 2025, 06:20 Uhr

Bei einem Alleinunfall am Sonntagmorgen auf der A 46 bei Neuss wurde eine Frau so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Sie steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 36-jährige Frau aus Meerbusch mit ihrem Daimler auf der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. In der Kurve der Ausfahrt Uedesheim verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, führten die Polizeibeamten einen Atemalkoholtest bei der 36-Jährigen durch, der positiv war. Der Frau wurden Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

