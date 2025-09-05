Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Einbruch in Fahrradkeller - Polizeibekannter Dieb auf frischer Tat gestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, den 04. September 2025, 06:00 Uhr

Der frühe Vogel fängt den Wurm, dachte sich ein Dieb, als er am Donnerstagmorgen aus einem Fahrradkeller ein Pedelec stehlen wollte. Der Besitzer erwischte ihn beim Aufflexen des Fahrradschlosses. Neben Betäubungsmitteln hatte der Tatverdächtige auch noch eine entwendete Kreditkarte bei sich.

Gegen 06:00 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Wald laute Sägegeräusche, die aus einem Fahrradkeller der dortigen Sammeltiefgarage stammten. Da sich in diesem Keller sein hochwertiges Pedelec befand, eilte er umgehend zu den Räumlichkeiten. Dort staunte er nicht schlecht, als er einen Mann dabei beobachtete, wie dieser gerade im Begriff war mit einer Flex das Fahrradschloss des Pedelecs durchzuschneiden. Als der Dieb den Bewohner bemerkte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch durch den Fahrradbesitzer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 45-jährige Russe hatte in seinem Rucksack noch zwei Winkelschleifer, Betäubungsmittel und eine entwendete Kreditkarte bei sich. Er ist zudem bei der Polizei hinreichend wegen Eigentumsdelikten bekannt. Der Wohnungslose wird im Laufe des heutigen Tages einem Richter vorgeführt.

