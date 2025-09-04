PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht des Begehens von Straftaten im Dienst - Beamtenrechtliche Maßnahmen gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten umgehend eingeleitet

Düsseldorf (ots)

Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Duisburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6111029

Die Düsseldorfer Polizei hat nach Bekanntwerden des Verdachts der Straftaten umgehend reagiert und gegenüber sechs Beamtinnen und Beamten das Führen der Dienstgeschäfte untersagt. Weitere Maßnahmen gegen andere Beamtinnen und Beamten der Dienststelle werden geprüft.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Pressestelle
Staatsanwältin Neumann
pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren