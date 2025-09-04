POL-D: Nach Verdacht des Begehens von Straftaten im Dienst - Beamtenrechtliche Maßnahmen gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten umgehend eingeleitet
Düsseldorf (ots)
Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Duisburg:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6111029
Die Düsseldorfer Polizei hat nach Bekanntwerden des Verdachts der Straftaten umgehend reagiert und gegenüber sechs Beamtinnen und Beamten das Führen der Dienstgeschäfte untersagt. Weitere Maßnahmen gegen andere Beamtinnen und Beamten der Dienststelle werden geprüft.
