Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht des Begehens von Straftaten im Dienst - Beamtenrechtliche Maßnahmen gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten umgehend eingeleitet

Düsseldorf (ots)

Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Duisburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6111029

Die Düsseldorfer Polizei hat nach Bekanntwerden des Verdachts der Straftaten umgehend reagiert und gegenüber sechs Beamtinnen und Beamten das Führen der Dienstgeschäfte untersagt. Weitere Maßnahmen gegen andere Beamtinnen und Beamten der Dienststelle werden geprüft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell