Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Einbruch in Keller - Bewohnerin verständigt Polizei - Zwei Verdächtige auf frischer Tat festgenommen - Beschleunigtes Verfahren

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 02. September 2025, 05:16 Uhr

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Düsseldorfer Polizei gestern am frühen Morgen zwei Einbrecher auf frischer Tat in Lierenfeld festgenommen. Sie stehen im Verdacht, sich Zugang zu Kellerräumen in Lierenfeld verschafft zu haben und werden in einem beschleunigten Verfahren einem Richter vorgeführt.

Es war 03:30 Uhr, als eine Frau aus einem Wohnhaus am Kündgensweg Geräusche im Keller wahrnahm und ihr Hund anfing zu bellen. Sie vermutete zunächst einen Nachbarn. Doch als der Lärm immer lauter wurde, rief sie schließlich die Polizei. Die alarmierten Beamten umstellten zunächst das Haus und betraten dann die Kellerräume. Dort fiel ihnen ein Kellerverschlag mit einem aufgebrochenen Vorhängeschloss auf. Als die Beamten den Bereich genauer in Augenschein nahmen, bemerkten sie zwei Männer, die sich offenbar unberechtigt Zutritt verschafft hatten. Einen Kuhfuß, den die Tatverdächtigen möglicherweise als Einbruchwerkzeug genutzt hatten, stellten die Beamten sicher. Das polizeibekannte Duo (28-jähriger Mann aus Algerien und 23-jähriger Mann aus Tunesien) wird in einem beschleunigten Verfahren einem Richter vorgeführt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass in dem Haus auch drei andere Kellerabteile aufgebrochen und an weiteren Hebelmarken erkennbar sind.

