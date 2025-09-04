POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Krefeld - A 44 - Mann stirbt bei schwerem Verkehrsunfall - Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an

Polizei Düsseldorf

Meldung der Autobahnpolizei - Krefeld - A 44 - Mann stirbt bei schwerem Verkehrsunfall - Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an

Unfallzeit: Mittwoch, 3. September 2025, 18:35 Uhr

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls gestern Abend auf der A 44 bei Krefeld. Ein Pkw-Fahrer kam hierbei ums Leben. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Kölner mit seinem Porsche an der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain auf die A 44 in Richtung Kassel auf. Hier wechselte er vom Beschleunigungsstreifen über den rechten auf den linken Fahrstreifen. Auf diesem Fahrstreifen näherte sich zeitgleich von hinten ein 38 Jahre alter Krefelder in seinem Audi. Aus bislang unklarer Ursache verlor dieser die Kontrolle über sein Auto und prallte auf dem rechten Fahrstreifen gegen das Heck einer Sattelzugmaschine eines 49-jährigen Rumänen. Der Audi kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Trotz notärztlicher Versorgung starb der 38-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Richtungsfahrbahn blieb bis zum Abschluss aller Polizeimaßnahmen und Reinigungsarbeiten bis 2:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Hergang, insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit des gestorbenen Audi-Fahrers, dauern an.

