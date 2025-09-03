POL-D: Stadtmitte - Polizei befreit Einjährigen - Autoscheibe eingeschlagen - Pflegemutter stellt Pkw im Parkhaus ab und geht Einkaufen - Kleinkind zurückgelassen

Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Dienstag, den 02. September 2025, 10:28 Uhr

Am Dienstagvormittag nahm das verantwortungslose Verhalten einer Pflegemutter für einen kleinen Jungen ein glückliches Ende. Sie hatte ihn im Pkw zurückgelassen und ging Einkaufen. Polizisten schlugen die Autoscheibe ein und befreiten das Kind. Dem Einjährigen geht es den Umständen entsprechend gut. Gegen die Mutter wird wegen Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt. Das Jugendamt erhielt Kenntnis.

Nach ersten Erkenntnissen parkte eine 36-jährige Frau aus Siegen gegen 10:30 Uhr ihren Dacia in einem Parkhaus am Martin-Luther-Platz. Im Pkw befand sich zudem ihr einjähriger Pflegesohn. Die Mutter verließ das Fahrzeug ohne das Kind mitzunehmen. Ungefähr eineinhalb Stunden später bemerkte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Parkhauses das im Auto schreiende Kind und verständigte die Polizei. Die Beamten erkannten sofort den Ernst der Lage und schlugen mit einem Nothammer die Autoscheibe ein und befreiten das Kind. Ein Rettungswagen brachte den Jungen aus dem sehr warmen und stickigen Parkhaus in ein Krankenhaus. Nach erfolgten Untersuchungen konnten Ärzte Entwarnung geben. Die Polizisten versuchten mit allen Mitteln den Halter des Dacia bzw. eines Erziehungsberechtigten zu ermitteln. Sogar eine Durchsage in den angrenzenden Schadow Arkaden führte nicht zum Erfolg. Die einschreitenden Beamten waren circa drei Stunden später damit beschäftigt die Abschleppung des Dacia zu organisieren, als die Pflegemutter an ihrem Fahrzeug erschien. Sie sagte, dass sie das schlafende Kind im Auto gelassen habe, um kurz Einkäufe zu tätigen. Sie habe dann die Orientierung verloren und erst jetzt ihr Fahrzeug wieder gefunden. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gestellt. Der Kinderschutzdienst der Stadt Düsseldorf erhielt Kenntnis und übernahm im Krankenhaus die weitere Sachbearbeitung.

