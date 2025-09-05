Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Jugendliche Geschäftseinbrecher auf frischer Tat festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 5 September 2025, 03:45 Uhr

Im Rahmen von schnell eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten in der Nacht zu Freitag zwei Geschäftseinbrecher festgenommen werden. Die beiden sind trotz ihres jugendlichen Alters "alte Bekannte". Sie werden nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Eine Sicherheitsfirma meldete in den frühen Morgenstunden über Notruf einen Einbruchalarm in einer Apotheke an der Graf-Adolf-Straße. Sogleich beteiligten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei an der eingeleiteten Tatortbereichsfahndung. Im Nahbereich konnten zwei Jugendliche festgestellt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Ausgewertete Videoaufzeichnungen zeigten, dass die beiden zuvor gewaltsam die Schiebetür der Apotheke aufgedrückt und dann das Ladenlokal durchsucht hatten, aber wohl ohne Beute geflüchtet waren. Nachdem die zwei Tatverdächtigen einwandfrei identifiziert worden waren, stellte sich heraus, dass die beiden 16-jährigen Marokkaner bereits in der Nacht zuvor vorläufig festgenommen worden waren. Sie hatten vergeblich versucht, mit ähnlicher Begehungsweise in einen Lebensmitteldiscounter an der Oberbilker Allee einzudringen und mussten wieder entlassen werden. Jetzt erwartet sie eine Vorführung beim Ermittlungsrichter. Zudem wird geprüft, ob sie nicht auch für ähnliche Fälle in der letzten Zeit als Täter in Betracht kommen. Erste Auswertungen ergaben bereits konkrete Hinweise auf eine Verantwortlichkeit für weitere Tatorte aus der zurückliegenden Nacht.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell