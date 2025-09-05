Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Seniorin in Hausflur überfallen und Armbanduhr geraubt - Zwei Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 04. September 2025, 10:05 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht nach Zeugen eines Raubes von gestern Mittag in der Altstadt. Zwei unbekannte Männer hatten eine Seniorin im Flur eines Mehrfamilienhauses überfallen und ihre hochwertige Armbanduhr geraubt. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamten des Raubkommissariats befand sich eine Seniorin im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Carlsplatz, als sie in einer der oberen Etagen plötzlich auf zwei unbekannte Männer traf. Einer der beiden packte die Frau sofort und brachte sie zu Boden, während der Andere ihr gleichzeitig die Uhr vom Handgelenk nahm. Im Anschluss ergriff das Duo mit der Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro die Flucht. Die Seniorin blieb glücklicherweise körperlich unversehrt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Männer sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und sahen nach Angaben des Opfers südländisch aus. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell