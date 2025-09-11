Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Kerken - A 40 - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10.September 2025, 16:02 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 40 bei Kerken in Fahrtrichtung Dortmund wurde ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 58-jähriger Mann mit seinem Tanklastzug auf der A 40 bei Kerken in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. In der Folge fuhr ein 60-jähriger Düsseldorfer mit seinem LKW aus unbekannter Ursache auf das Heck des Tanklastzuges. Dadurch wurde die Fahrerkabine stark deformiert und der Mann eingeklemmt. Ein weiterer LKW-Fahrer, ein 41-jähriger Krefelder, touchierte den LKW des Düsseldorfers und geriet in einen angrenzenden Graben. Er wurde dadurch leicht verletzt. Der 60-jährige Düsseldorfer wurde durch die Feuerwehr befreit und kam mit schweren Verletzungen mithilfe eines Rettungshubschraubers in eine Klinik. Die komplette Richtungsfahrbahn wurde um 21 Uhr wieder freigegeben, ein Fahrstreifen konnte bereits ab 17:40 Uhr wieder befahren werden.

