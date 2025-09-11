PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall in Pempelfort - Lebensgefährlich verletzter Motorrollerfahrer im Krankenhaus gestorben

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 02. Juli 2025, 12:05 Uhr

Unsere Meldung vom 03. Juli 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6069078

Am vergangenen Wochenende erlag der schwer verletzte Motorrollerfahrer im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

