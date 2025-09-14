Polizei Paderborn

POL-PB: 28-jährige Frau vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bad Lippspringe / Detmold (ots)

(MK) Am Freitagmittag (12.09.2025) wurde eine 28-jährige Frau aus Düsseldorf von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Frau war zusammen mit ihrer Mutter im Urlaub in Bad Lippspringe. Am Donnerstag (11.09.2025) besuchten beide die Stadt Detmold / Kreis Lippe. Nach der Stadtbesichtigung wollten beide gegen 13:00 Uhr mittels Schienenersatzverkehr vom Hauptbahnhof Detmold zurück zum Hauptbahnhof Paderborn fahren. Da die 28-Jährige noch mit ihrem Hund Gassi gehen wollte, war abgesprochen, dass man mit getrennten Bussen nach Paderborn fährt. Die Mutter sah ihre Tochter zuletzt gegen 13:00 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Detmold wie sie in einen Bus stieg. Die Tochter kehrte nicht wie abgesprochen ins Hotel zurück und ist seitdem verschwunden.

Nach Bekanntwerden wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zum Verbleib der 28-jährigen durchgeführt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Die 28-Jährige ist 172cm groß und schlank. Sie hat rote Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Frau mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Leggings sowie weißen Schuhen. Sie führt eine weiße Handtasche sowie einen blauen Rucksack mit sich. In diesem Rucksack wird ein brauner Yorkshire-Terrier getragen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:

Wer hat die Vermisste seit Donnerstagmittag gesehen? Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt (https://polizei.nrw/fahndung/180333).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 / 306-0 entgegen.

