POL-D: Nach Flucht aus Haftbereich - Intensive Fahndungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf - Entwichener Straftäter in Belgien festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des Polizeipräsidiums Düsseldorf

Der am 21. Juli 2025 aus dem Haftbereich des Amtsgerichts Düsseldorf entwichene und wegen schweren Bandendiebstahls Verurteilte konnte am 11. September 2025 durch belgische Einsatzkräfte in Brüssel festgenommen werden. Der erfolgreichen Festnahme sind umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Fahndungsstelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf vorausgegangen, bis der Geflüchtete schließlich in Brüssel lokalisiert werden konnte.

Durch die Staatsanwaltschaft wird derzeit das Auslieferungsverfahren betrieben. Bis zu einer Entscheidung der belgischen Justizbehörden befindet sich der Geflüchtete in Auslieferungshaft.

