POL-D: Neukirchen-Vluyn - A40 Richtung Dortmund - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw prallt auf Sattelzug - Fahrer des Pkw verstirbt an Unfallstelle

Freitag, 12. September 2025, 16:03 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es Freitag Nachmittag auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der Fahrer des Pkw erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Den ersten Berichten von der Unfallstelle zufolge fuhr ein 34-Jähriger aus Estland mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn bemerkte er einen Schlag im Heckbereich seines Lkw. Der 34-Jährige hielt sofort an und bemerkte hinter sich ein Auto mit belgischer Zulassung, dass stark beschädigt auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle stand. Nach erster Auswertung der Unfallspuren fuhr der 55-jährige Fahrer des belgischen Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf den Sattelzug des Esten auf. Der 34-Jährige erlitt einen Schock. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehens beobachten konnten. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

