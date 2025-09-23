Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen (23.09.2025) entlang der Kreisstraße 5, zwischen Rusitz und Gera-Langenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein Motorradfahrer (51) kurz nach 06:00 Uhr beim Befahren der Straßen aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und wurde in der Folge von einem im Gegenverkehr herannahenden Lkw erfasst. Der 51-jährige Motorradfahrer verstarb tragischerweise noch an der Unfallstelle.

Sowohl der Lkw-Fahrer, sowie dessen Beifahrer und weitere Ersthelfer wurde medizinisch betreut.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen zum Unfallgeschehen weiter an. Auch die Unfallörtlichkeit ist aktuell noch abgesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Weitere Auskünfte können aktuell nicht gegeben werden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell