Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht - Unfallflucht auf der Ortsumgehungsstraße Altenburg

Altenburg (ots)

Am Freitag, den 12.09.25 ereignete sich gegen 05:45 Uhr auf der Ortsumgehungsstraße Altenburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Mehrere Fahrzeuge befuhren die B7 / B93 in Fahrtrichtung Schmölln. Nach dem Abzweig Nobitz fuhr eines dieser Fahrzeuge zu weit nach links, beführte einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Aktenzeichen VUS/0238636/2025) und nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

