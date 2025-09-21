LPI-G: Mann bewirft Passanten

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.09.2025 wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 00:00 Uhr in den Stadtbachring in Zeulenroda gerufen, da dort ein 24-jähriger Mann von einer Person mit zwei Stöcken verfolgt wurde. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen dem Geschädigten und dem 47-jährigen Täter eskalierte. In der Folge ging der Täter mit einem abgebrochenen Stuhlbein ...

