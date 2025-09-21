LPI-G: Mann bewirft Passanten
Gera (ots)
Am Vormittag des 19.09.2025 schrie ein 37-jähriger im Bereich der Thüringer Straße (Haltestelle Heidecksburgstraße) oberkörperfrei herum und begann in der Nähe befindliche Passanten mit bisher unbekannten Gegenständen zu bewerfen. Der Täter konnte durch die Polizei angetroffen werden. Wenn sie durch die männliche Person beworfen wurden melden sie sich bitte unter 03658290.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell